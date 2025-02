Sogno e incubo, la picchiata dello Schalke: dalla semifinale di Champions al rischio terza serie, perdite per oltre 200 mln

200 MILIONI IN MENO IN DUE ANNI

Basta consultare i bilanci dello Schalke nei cinque anni che vanno dal 2018 al 2022 per rendersi conto di quanto grave sia stato il periodo. L'esercizio del 2019, con gli introiti derivanti dall'ultima partecipazione alla Champions League, chiusa perdendo 7-0 all'Etihad contro il Manchester City agli ottavi di finale, si è chiuso con un fatturato di 275 milioni di euro. Un dato ottimo, ma già in perdita rispetto a quello del 2018, il più alto di sempre con 350,4 milioni. Arriva poi la pandemia, e nel 2020 si scende a 174,7 mentre nel 2021, anno della retrocessione in seconda serie, 167 milioni. Ancora peggio nel 2022, con 157, in un trend ormai consolidato nonostante il ritorno in Bundesliga, ma poi alla nuova retrocessione non ha fatto seguito la stessa risalita. In Germania non c'è nessun paracadute per le retrocesse, che quindi possono sempre reagire anche se non riescono a risalire subito, ma la squadra della Ruhr deve preoccuparsi prima di mantenere la categoria.