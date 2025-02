Sogno e incubo, lo scudetto del Milan di Pioli: storia di un'impresa fuori da ogni logica

LA RINASCITA

Riparte la Serie A e in campo scende un Milan diverso, in grande forma dal punto di vista fisico e con una voglia di dimostrare degna di nota. Delle dodici partite rimanenti, il Diavolo ne vince nove e ne pareggia tre. Dopo una partenza in salita, quindi, il Milan raccoglie i frutti del lavoro fatto da Stefano Pioli che, a sorpresa, viene confermato anche per la stagione successiva. Decisiva la volontà di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, e di Frederic Massara, direttore sportivo, che convincono la proprietà a dare fiducia al tecnico emiliano. La scelta si rivela subito azzeccata e il Milan inizia la stagione 2020-2021 come aveva finito quella prima. Nelle prime quindici partite di campionato, infatti, ottiene dieci vittorie e cinque pareggi. In casa rossonera, poi, cominciano a farsi notare alcuni giocatori come Theo Hernández, Kessié, Bennacer, Tomori e Tonali. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, a dicembre del 2019, poi, ha ridato grande entusiasmo in quel di Milanello. Dopo un ottimo girone di andata, però, il Milan si deve arrendere alla superiorità dell’Inter, che sale in cattedra e conquista lo scudetto. Il Diavolo chiude al secondo posto e si qualifica alla Champions League. In casa Milan, quindi, il bicchiere non è mezzo pieno, è completamente pieno. Nel giro di poco più di un anno, infatti, Pioli è riuscito a riportare il club ai vertici della classifica di Serie A e nell’Europa che conta.