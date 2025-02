Sogno e incubo, quando il Wolfsburg scrisse la storia: da Dzeko-Grafite a Barzagli, i Lupi campioni di Germania

L'AVVIO IN SALITA E LO STOICO MAGATH - Inizia così l'annata 2008/09, ma il Wolfsburg non riparte da dove è finito. L'avvio di stagione è tutto in salita e la pesante sconfitta sul campo del Bayern Monaco alla nona giornata (4-2) fa scivolare i Lupi al nono posto, con soli 13 punti. In cima alla classifica c'è un padrone inaspettato, il neopromosso Hoffenheim di Ralf Rangnick trascinato dalla coppia gol Ibisevic-Demba Ba. Alla fine del girone d'andata il Wolfsburg è ancora nono con 26 punti in 17 giornate, a guidare la Bundesliga c'è il Bayern con 35 punti come l'Hoffenheim, Ibisevic è capocannoniere con 18 gol in 17 partite. Un momento da fotografare, considerando poi il finale della storia. I Wölfe faticano ma a guidarli c'è un sergente inflessibile. I risultati alterni non spaventano Magath e soprattutto non cambiano il suo credo: il 4-3-1-2 con cui ha impostato la squadra non si tocca ed è il punto su cui costruire la rincorsa al Meisterschale. La forza di andare avanti con le proprie idee, potrebbe essere uno dei titoli dell'impresa che di lì a poco si concretizzerà.