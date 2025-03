Sogno e incubo, Zemanlandia a Foggia: il parco giochi del pallone, la nascita del 4-3-3 e il "tridente delle meraviglie"

UEFA SFIORATA E IL SECONDO MIGLIOR ATTACCO DEL CAMPIONATO - La capacità di corsa, i continui allenamenti e le idee tattiche di Zeman faranno la differenza anche in Serie A: i rossoneri sono privi di un centro sportivo dove allenarsi, ma corrono il triplo rispetto agli avversari, mettendoci un'intensità mai vista fino ad allora. Casillo aggiunge ad una squadra già collaudata tre importanti innesti, tutti provenienti dall'Est Europa: il romeno Petrescu in difesa, i russi Shalimov e Kolyvanov a centrocampo e in attacco. Il debutto in Serie A è da sogno, un pareggio a San Siro contro l'Inter, ma tutto il campionato è da lustrarsi gli occhi: il Foggia non parte mai battuto con nessuno e se la gioca negli stadi più importanti d'Italia, centrando risultati storici, come le vittorie a Firenze e Napoli, i pareggi con Roma e Inter, la sconfitta a San Siro con il Milan di van Basten dovuta solo a due rigori. L'epilogo sensazionale è quello di un incredibile nono posto, ma soprattutto la conquista del secondo miglior attacco del campionato, dietro solo al Milan campione d'Italia. Purtroppo però, come tutte le fiabe, anche quella del Foggia dei miracoli è destinata a finire: l'anno seguente parecchi pezzi pregiati della squadra decidono di partire per inseguire la fortuna nei top club, Zeman sfiora un altro piazzamento europeo grazie agli innesti di Di Biagio, Roy e Cappellini, ma a fine stagione saluta per accasarsi alla Lazio.