Il sogno ripescaggio in Serie B, un mercato già entrato nel vivo, la voglia della città di tornare alla ribalta nel calcio che conta e l’annuncio di un club manager decisamente sui generis. È iniziata in questo modo la caldissima estate della Ternana, che dopo la retrocessione in Serie C ha già iniziato a programmare per tornare immediatamente nella serie cadetta. Non solo con i piani legati al campo, perché negli ultimi giorni, vista la situazione di Cesena e Bari, i sogni di un ritorno immediato in Serie B hanno iniziato a farsi sempre più concreti; in caso di retrocessione forzata di una delle due squadre al momento nell’occhio del ciclone, la Ternana ha già fatto sapere che sarà in prima linea per un eventuale ripescaggio. La città è in fremente attesa e la società non ha intenzione di farsi trovare impreparata, ecco perché il club ha già iniziato a programmare un mercato di spessore, che possa in ogni caso essere all’altezza delle ambizioni importanti di una città sempre più stretta attorno alla squadra.



TAGLIAVENTO PROTAGONISTA - Tutto vero, ambizioni e mercato sono senza dubbio al centro dei pensieri della società, ma la notizia che ha permesso alla Ternana di salire alla ribalta dal punto di vista mediatico è stata quella relativa all’ingresso in società di Paolo Tagliavento. L’ormai ex arbitro internazionale, ritirato dall’attività poche settimane fa, vestirà i panni del club manager e, per conferma della dirigenza, si occuperà della società a 360º. Un annuncio che non ha colto di sorpresa i più avveduti, visto che Tagliavento, nativo proprio di Terni, è da sempre tifossisimo del club rossoverde, oltre che grandissimo amante della sua città di nascita, come confermato dalle prime dichiarazioni: “Per me è sempre stato un grande onore essere presentato, in Italia e in Europa, come “Paolo Tagliavento di Terni”, amo la mia città e la sua gente”. Il suo ruolo, oltre evidentemente alla sensibilizzazione nei confronti della classe arbitrale, sarà di gestione del lato sportivo e umano della rosa della squadra, destinata per altro ad essere profondamente mutata dal mercato, già entrato nel vivo. Un mercato che vedrà Tagliavento tra i protagonisti anche nella scelta dei giocatori da trattare; un mercato ambizioso, che dovrà permettere a De Canio di costruire una stagione di alto profilo in un campionato estremamente complicato e lungo come quello di Serie C. Ripescaggio permettendo...



MERCATO DA SERIE B - Le ambizioni della Ternana sono chiarissime: tornare in Serie B, con il ripescaggio o sul campo. Ecco perché dopo l’annuncio di Tagliavento, che aiuterà a dare una mentalità più internazionale alla squadra, gli uomini mercato della società sono partiti in pompa magna per fornire una rosa di livello a De Canio. Sono già stati ufficializzati Lito Fazio, difensore classe ‘89 arrivato dal Trapani, Antony Iannarilli portiere ex Viterbese, e Filippo Vinacri, difensore del 2000 proveniente dal Teramo. Non solo, perché sono entrate nel vivo anche le trattative per Marchi, con cui è in corso un braccio di ferro con la Sambenedettese, e, soprattutto, per Walter Lopez dello Spezia, Maikol Negro del Pisa e Antonio Junior Vacca del Parma, giocatori con grande esperienza ad alti livelli, che potrebbero aiutare la squadra a ritrovare da subito entusiasmo e fiducia. Tutti nomi di spessore, che dimostrano la bontà del progetto Ternana, che da Tagliavento al mercato sta cercando di costruire una società di livello assoluto, pronta per tornare da subito in Serie B e provare, perché no, a sognare in grande anche per il futuro.