Un'altra bocciatura per Isco, in una delle serate più importanti della stagione per il Real Madrid. Il fantasista spagnolo non è stato inserito da Santiago Solari nella lista dei convocati per il Clasico contro il Barcellona valevole per il ritorno della semifinale di Coppa del Re. L'ennesimo segnale di un rapporto difficile, per usare un eufemismo, tra l'ex Malaga e l'allenatore, che con ogni probabilità porterà a una cessione di Isco la prossima estate.



MESSAGGIO PER LA JUVE - A osservare con attenzione la situazione c'è la Juventus, pronta ad approfittarne e a portare a Torino il classe '92, da tempo pallino di Massimiliano Allegri. Lo sbarco di Isco alla Juve non dipende però solo dalla conferma dell'allenatore livornese: in caso di addio, il favorito per la panchina bianconera sarebbe Zinedine Zidane, con cui l'andaluso era riuscito a imporsi tra i titolari al Real.