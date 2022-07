Meno di venti ore. Tanto è durata la gita di Ola Solbakken a Roma. L’attaccante del Bodo, come anticipato da calciomercato.com è atterrato ieri mattina all’aeroporto di Ciampino con un jet privato e si è concesso una toccata e fuga nella Capitale assieme al suo procuratore. Già in serata era tornato in Norvegia.I giallorossi seguono l’attaccante da mesi e avrebbero anche un accordo di massima per portarlo a Trigoria il prima possibile. Più complicato concludere la trattativa con il Bodo ha garantito che resterà in NorvegiaIl giocatore, in realtà, dal 1 luglio può già accordarsi con un nuovo con un nuovo club perché ha il contratto in scadenza al 31 dicembre 2022, da definire se il Bodo accetterà di cederlo in estate passando all'incasso, o aspettare direttamente l'inizio del 2023. Nnella sede della Filmauro visto che anche Spalletti lo ha monitorato in questa stagione.