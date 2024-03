Sold out e coreografia per Barone. Firenze si prepara alla sfida contro il Milan

Quella contro il Milan, gara al rientro dalla sosta, si preannuncia una sfida che verrà giocata in un ambiente e in un clima decisamente particolare a Firenze. Sabato sera andrà infatti in scena la prima sfida da quando Joe Barone è scomparso e certamente non mancheranno le occasioni per ricordare il compianto dg viola.



ATMOSFERA - La società gigliata ha messo da oggi in vendita i biglietti per la sfida e già dalla mattinata si sono registrate lunghe code online sul portale dedicato alla vendita dei tagliandi. Molto probabile che si raggiunga il tutto esaurito all'interno dell'impianto e, con la squadra con il lutto al braccio per omaggiare il dirigente, è possibile che verranno intraprese anche iniziative di altra natura. Nei prossimi giorni anche il tifo organizzato e la Curva Fiesole decideranno come muoversi per ricordare Joe Barone. Non è esclusa una coreografia, così come qualche altra iniziativa. La speranza è che lo stadio sia pieno e che quindi l’impatto emotivo possa essere significativo. Questo quanto scrive la Nazione stamani.