Puntata e notte successiva complicata per Soleil Sorge, la bellissima modella e influencer che è finita suo malgrado al centro di un triangolo amoroso complesso all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Soleil ha infatti ceduto alla corte di Alex Belli che a lungo ha flirtato con lei. Il problema è che Belli è sposato e ieri la moglie Delia è entrata nella casa accusandola di aver ceduto alle avances di un uomo sposato.



Ovviamente sono fioccate accuse e difese, ma non è la prima volta che la bella Soleil, in un reality show, si trova coinvolta in un problema amoroso. Ai tempi della sua partecipazione all'Isola dei Famosi era in corso un flirt abbastanza acceso con il difensore oggi del Milan, Alessio Romagnoli, ma Soleil sull'isola si fece conquistare da Jeremias Rodriguez il fratello di Belen e Cecilia.



Non si prevedono notti serene per Soleil nella casa più spiata d'Italia. La conoscevate? Ecco le sue foto nella gallery