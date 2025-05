Solet accusato di violenza? L'Udinese: "E' a disposizione, nessun commento su vicende personali"

Getty Images

C'era grande curiosità circa le possibili risposte del tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, sulla vicenda che vede il difensore francese Oumaraccusato di violenza sessuale da una donna che domenica scorsa si è presentata all'ospedale dopo una serata nell'hinterland udinese. L'ufficio stampa bianconero, però, ha tagliato corto prima dell'inizio della conferenza in vista della gara contro la Juventus:"Non abbiamo nessun tipo di commento da fare sulla vicenda di Solet.. Abbiamo ribadito in ogni modo che è una vicenda personale sul quale il club non ha nessun commento da fare, quindi non ne risponderà l'allenatore".

Il giocatore potrà dunque essere schierato, se darà garanzie dal punto di vista psicofisico, e proverà ad arginare Kolo Muani e il rientrante Yildiz nella partita in casa dei bianconeri che potrebbe consegnare a Tudor e ai suoi l'accesso alla Champions League.