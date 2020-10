Dopo l’apprensione di ieri per la positività riscontrata in casa Atalanta, è arrivato un sospiro di sollievo in tarda serata. Il positivo annunciato ieri - riporta L’Eco di Bergamo - è risultato negativo al secondo tampone processato in serata. Negativi anche tutti gli altri tamponi, tra giocatori e membri dello staff di Gian Piero Gasperini. Il protocollo imposto ha l’isolamento del tesserato risultato positivo ieri al primo tampone e la ripresa degli allenamenti solo a titolo individuale: eventuali altre sorprese saranno annunciate in settimana e dipenderanno dai risultati del tampone di controllo, obbligatorio in caso di scoperta di un singolo caso. Intanto oggi la squadra scenderà regolarmente in campo alle 12.30 contro il Cagliari, nel match valido per la 3a giornata di Serie A.