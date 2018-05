Il peggio è passato e la paura dopo il ricovero d'urgenza per un'emorragia cerebrale sembra ormai alle spalle. Sir Alex Ferguson sta meglio, si è risvegliato dal coma e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha subito scherzato con amici e parenti pensando ancora una volta soltanto al calcio.



Fra le prime frasi pronunciate dall'ex allenatore del Manchester United, infatti, c'è subito stato un: "Che cosa ha fatto il Doncaster?" (la squadra è allenata dal figlio Darren Ferguson ndr.) ma anche un più divertente: “Sicuramente non riuscirò ad esserci per la finale di FA Cup, ma posso andare a Kiev per la finale di Champions League?”. Difficile che possa riuscirci, ma è la certezza che, almeno per ora, il peggio è passato.