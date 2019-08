Gira che ti rigira, tutto è fermo esattamente nella posizione di partenza.l'elenco può essere allungato a piacimento. Lui vuole l'Inter, ma l'Inter non lo vuole più. Solo che avendo rifiutato ogni soluzione alternativa, l'unica ipotesi che rimane in vita è quella di una serie di. Che poi è quanto sperava di fare Fabiofin da inizio mercato. E c'è chi giura che in caso di offerta della Juve, solo per quella, Icardi non direbbe più no. Ma la guerra tra Paratici e Marotta è aperta più che mai. Il club bianconero non è riuscito a snellire la rosa come avrebbe voluto, specialmente in attacco: da Mandzukic a Higuain arrivando a Dybala, quando mancano quattro giorni al gong l'intasamento è totale.. Solo con il numero dieci bianconero l'Inter aprirebbe a uno scambio con la Juve, altrimenti il prezzo resta alta, troppo per la Juve di oggi che si trova (per ora) con tre esuberi eccellenti da determinare in lista Champions e un monte ingaggi da quasi 150 milioni netti più bonus. E se da più parti lo scambio con Dybala potrebbe sembrare la soluzione per risolvere due casi in una botta sola,Insomma: il 2 settembre si avvicina, tutto o quasi è fermo al punto di partenza. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com