La Regione Lombardia si classifica in un quadro drammatico nello scenario attuale relativo alle vaccinazioni contro il Covid-19. Solo il 3% di vaccini somministrati, rispetto al Lazio con oltre il 36%, alla Provincia autonoma di Trento con il 45% e al trend nazionale del 16,5%.



Un bilancio che fa sicuramente riflettere l’amministrazione Regionale. A tal proposito, ad esprimersi in merito, è proprio l’Assessore Gallera che afferma, a mezzo stampa: “Agghiacciante una simile classifica. Per non parlare di quelle regioni che hanno fatto la corsa per dimostrare di essere più brave di chissà chi! Noi, che siamo una regione seria, partiamo domani. – ed infine conclude- I conti facciamoli tra 15 o 20 giorni”.



Le parole dell’Assessore al Welfare della Regione Lombardia circa la situazione legata alla somministrazione di vaccini sul suo territorio di competenza, sembrano essere un voler puntare il dito contro gli altri, piuttosto che assumersi determinate responsabilità.



“Regione seria” sono le parole con le quali può descrivere i suoi cittadini, e, forse, un po’ meno, l’Amministrazione. L’indice Rt in Lombardia è in aumento e nella giornata di ieri, si registravano ben oltre 22mila casi con circa 450 vittime con Covid-19. Si attendono provvedimenti davvero seri e un controllo delle somministrazioni di vaccini maggiormente responsabilizzato e generalizzato sul territorio Regionale della Lombardia.