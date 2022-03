Il Verona come il Liverpool. Tudor come Klopp. Tutto vero. Igor, Jurgen e la mentalità offensiva. Separati da quasi 1800 km di distanza, uniti dalla voglia di divertire e divertirsi. Il bel gioco prima di tutto, nel bene e nel male. Per capire l'importanza dei tre giocatori nella squadra di Tudor basta leggere questo dato riportato da Opta:(Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna). Da una parte ci sono Salah (19 reti), Jota (12) e Mané (12); dall'altra Simeone (15), Barak (10) e Caprari, anche lui arrivato a 10 centri grazie al rigore di oggi con la Fiorentina.- In generale, solo Lazio e Inter hanno segnato più del Verona in Serie A: i gialloblù sono a 53 reti come il Milan che - con una partita in meno - si sta giocando lo scudetto.: dalla Juve alla Roma, passando per Atalanta, e Napoli (che stasera sfiderà il Milan).- Calcio champagne, giù il cappello. Un dato clamoroso che dimostra quando Tudor abbia valorizzato quei tre lì davanti. Ilsta vivendo la sua miglior stagione in carriera, mai aveva segnato così tanto;- oggi assente per una botta all'anca - è stato accostato più volte al Milan e ha attirato le attenzioni della Premier League eè diventato un attaccante di personalità e qualità che ha rubato l'occhio anche a Roberto Mancini. Il ct lo studia per i playoff, il Verona se lo coccola e lui lì davanti è sempre decisivo. E se non segna lui ci pensano gli altri due. Il tridente del Verona come quello del Liverpool, i gialloblù come i Reds. Il resto d'Europa a guardare.