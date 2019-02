Solo il Napoli più sfortunato della Lazio. Nella partita contro il Genoa il tiro-missile di Badelj ha trovato sulla sua traiettoria la traversa, e la Lazio si è vista rimontare dalla squadra di Prandelli. Come riporta Lazio Page, la Lazio è una delle squadre più affezionate ai legni della Serie A.



LAZIO SFORTUNATA - Sono stati ben 10 i pali e le traverse colpite in questa stagione. Altro particolare: 5 volte su 10, la metà, è stato Ciro Immobile a maledire la sfortuna. La Lazio non è la più sfortunata di tutta la Serie A: il Napoli di Ancelotti ha fatto peggio, ben 13 pali e traverse colpite.