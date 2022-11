Cristiano Ronaldo non smette di frantumare record, anche nel giorno della grande separazione con il Manchester United: il portoghese è infatti il primo personaggio pubblico a sfondare il muro dei 500 milioni di followers su Instagram, la celebre piattaforma. Ma il suo è l'account più seguito in assoluto? No, davanti a lui c'è solo il profilo di Instagram stesso, che gioca in casa, letteralmente, e si attesta a quota 569 milioni. Questo non sminuisce il traguardo stratosferico di CR7, campione anche fuori dal campo per la gioia della sua Georgina.



