A partire dalle 18 a San Siro, andrà in scena Inter-Napoli, sfida importantissima per la lotta scudetto. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Solo João Pedro del Cagliari (86) ha collezionato più presenze di Lautaro Martínez e Piotr Zielinski (84 ciascuno) tra i giocatori di movimento in Serie A dall’inizio della stagione 2019/20 ad oggi; l’argentino però è il giocatore che in assoluto nel corso delle ultime tre stagioni ha disputato più partite con un club di massima serie considerando tutte le competizioni (112 dal 2019/20 ad oggi).