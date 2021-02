IL TABELLINO

. Il punteggio finale dice che i nerazzurri hanno stravinto 3-0, ma soprattutto la classifica dice chesul Milan e 11 sulla Juventus, con due partite in meno. E a poco serve ricordare che sull’1-0, all’inizio della ripresa, Handanovic ha negato il pareggio due volte a Ibrahimovic e una a Tonali. Perché se è vero che il portierone nerazzurro è stato decisivo, è altrettanto vero che il suo collega Donnarumma ha limitato i danni di una sconfitta meritata.Troppo netta, infatti, è stata la differenza di valori, di ritmo e di occasioni da gol a favore della capolista, che, preferendo Eriksen a Vidal, complimenti alla scatenata coppia Lautaro-Lukaku che approfitta degli errori e delle omissioni di Romagnoli e Kjaer e complimenti infine ad Hakimi che vince i confronto diretto sulla fascia con il suo ex compagno del Real Madrid, Hernandez. Per opposti motivi,, perché per la prima volta perde due gare consecutive in campionato, senza segnare nemmeno un gol, e dopo avere snobbate la partita contro lo Spezia non può nemmeno aggrapparsi a un smile alibi per giustificare questo nuovo crollo contro l’Inter. Così come, perché un grande giocatore da solo fa la differenza soltanto se alle spalle ha una grande squadra e questo Milan grande non lo è ancora.dove Donnarumma non può arrivare. Merito dell’argentino da dividere però con le colpe dei difensori rossoneri, a cominciare da Romagnoli, colpevolmente assenti.e Kjaer rimedia un cartellino giallo per fermare lo scatenato Lautaro. Sembra che non ci sia partita perché gioca soltanto l’Inter, più aggressiva, più convinta, più pericolosa. La prima differenza tra le due squadre è a centrocampo, perché alle spalle dei due attaccanti Barella, Brozovic ed Eriksen si muovono con i tempi giusti, con il prezioso aiuto degli esterni Hakimi e Perisic.che gira a vuoto tra centrocampo e attacco e senza i riferimenti sulle fasce laterali perché Saelemaekers e Rebic faticano a sganciarsi. Ibrahimovic, così, rimane senza rifornimenti, anche se gli basta un tacco in mischia dopo un quarto d’ora d’attesa persia pure non difficile. Se non altro è il primo segnale di vita del Milan che sfiora veramente il pareggio con una conclusione di Hernandez fuori di poco., vicinissima al gol con l’inserimento di Perisic, neutralizzato da un nuovo salvataggio di Donnarumma.Mentre il merito dell’Inter è stato quello di partire forte, la colpa è quella di non avere sfruttato la sua superiorità segnando il secondo gol nel primo tempo. E così all’inizio della ripresa, improvvisamente, il Milan nel giro di due minuti ha tre occasioni per pareggiare.anche con il polso, mentre subito dopo il portierone nerazzurro vola per alzare sopra la traversa un gran tiro di Tonali.. Hakimi avvia l’azione sulla destra poi appoggia ad Eriksen, bravo a smarcare a sinistra Perisic che va sul fondo e centra per. Potrebbe bastare così, ma l’Inter in generale ein particolare vogliono infierire e soltanto Donnarumma riesce a rinviare la resa definitiva, respingendo la conclusione del belga. Ma è questione di poco perché poco dopo nemmeno il portiere rossonero può opporsi al tiro del centravanti nerazzurro che, perché giovedì c’è il ritorno contro la Stella Rossa, che non è l’Inter, eMilan-Inter 0-3 (primo tempo 0-1)Marcatori: 4' pt, 11' st Lautaro (Int), 20' st Lukaku (Int)Assist: 4' pt Lukaku (Int), 11' st Perisic (Int)MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Tonali (dal 21' st Meite), Kessie, Saelemaekers (dal 21' st Leao), Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic (dal 30' st Castillejo). A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Castillejo, Hauge, Leao, Meite, Kalulu, Diaz, Tomori, Krunic, Gabbia. All.: Pioli.INTER: Handanovic, Skriniar, De Vrji, Bastoni, Hakimi (dal 37' st Young), Barella (dal 40' st Vidal), Brozovic, Eriksen (dal 33' st Gagliardini), Perisic (dal 33' st Darmian), Lukaku, Martinez (dal 33' st Sanchez). A disp.: Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Young, Vidal, D'Ambrosio, Darmian, Pinamonti. All.: Conte.