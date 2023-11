Serata da record per Hakan Çalhanoglu andato in gol su rigore nella vittoria per 2-1 dell'Inter contro l'Atalanta e con quello di stasera il centrocampista ex-Milan ha segnato 10 rigori su 10 in Serie A, meno solo di Romelu Lukaku (14) tra chi non ha mai sbagliato un tiro dal dischetto.