Solo il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco hanno fatto meglio, ad oggi, della splendida Atalanta di Gasperini. Sono 75 i gol messi a segno dalla capolista del campionato francese dopo 27 partite, mentre Lewandowski e compagni sono arrivati a 71 con i 6 rifilati all'Hoffenheim nell'ultimo turno di Bundesliga. Appena sotto ci sono i nerazzurri, che hanno toccato quota 70 dopo le prime 26 giornate, cifre clamorose e che si mettono alle spalle corazzate come Manchester City, Liverpool, Barcellona e Real Madrid.



Merito della cooperativa del gol che Gasperini ha saputo costruire, anche senza un centravanti fisso di ruolo, visto che Zapata ha saltato 3 mesi per infortunio e Muriel è sparito dai radar recentemente. Ne è venuta fuori un'Atalanta diversa, tutta corsa e talento, con Gomez, Ilicic e uno tra Pasalic e Malinovskiy a fare impazzire le difese avversarie togliendo ogni punto di riferimento. 70 gol per sognare ancora un piazzamento Champions e continuare a stupire anche in Europa. Senza porsi limiti e con una insana voglia di stupire ancora.