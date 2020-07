Con la doppietta segnata contro la Lazio ha agganciato la vetta della classifica marcatori, per esempio: poi Ciro Immobileha risposto anche lui dal dischetto, si trovano appaiati a quota 30, una marcia da pichichi insomma. Con la doppietta segnata contro la Lazio, poi, Ronaldo ha pure sfondato il muro dellearrivando a quota 51, tagliando questo traguardo in appena 61 partite e diventando quindi il più veloce nella storia del campionato italiano. Con la doppietta segnata contro la Lazio, infine, Ronaldo può lanciare definitivamente la rincorsa allaquando mancano quattro giornate al termine si trova ad appena quattro reti di distanza da Robert Lewandowski, proprio come Immobile, proprio nel giorno in cui da France Football viene annunciata la decisione di non assegnare il Pallone d'Oro 2020.Intanto aggiunge altri argomenti a chi aderisce al partito di Ronaldo più grande giocatore di tutti i tempi, quindi anche di questa epoca segnata dal dualismo con Leo. Mentre la Pulce ha conquistato l'ennesimo titolo di capocannoniere in Liga nonostante un deludente secondo posto del suo Barcellona, ecco cheHa fatto tutto Paulo Dybala, è vero: ruba palla, si invola, arriva davanti a Strakosha, la serve con i tempi giusti a CR7. Ma Ronaldo era lì, lo ha accompagnato, inseguito come se fosse quasi un avversario, un po' a proteggerlo e un po' a dettare il passaggio giusto al momento giusto. Perché lui non si accontenta mai.