Ilnon ha alcuna intenzione di vendere Paule Romelu. O, almeno, di farlo senza opporre resistenza. Questo è quanto dichiarato in prima persona da Ole Gunnar, allenatore dei Red Devils, interpellato sull'argomento in conferenza stampa, dall'Australia, dove lo United è in tournée."Ho parlato in queste settimane, e anche adesso, con Pogba, Lukaku, Rashford e Lingard.L'Inter ha comunque tutte le intenzioni di provarci fino in fondo per l'attaccante belga, esplicita richiesta di Antonio Conte. Nei prossimi giorni Marotta e Ausilio voleranno in Inghilterra per incontrare gli intermediari e i dirigenti dei Red Devils. Difficile chiudere in tempi brevi, nonostante la volontà del belga sia chiara, anche per il costo (alto) dell'affare, circa 75 milioni di euro. Anche Paul Pogba vorrebbe lasciare Manchester, come ammesso dall'agente Raiola: la Juve sogna di riportarlo a Torino, ma sul francese c'è anche il Real Madrid.