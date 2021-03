Il tecnico del Manchester Unitedha parlato alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan, soffermandosi anche sulla situazione di, esterno portoghese ceduto in prestito proprio ai rossoneri: "La cosa principale per Diogo era essere in forma, non è mai riuscito ad avere continuità per un lungo periodo quando era qui a causa degli infortuni. Ora si è mantenuto in forma per tutta la stagione, è stato disponibile per loro.".(Pogba, Cavani, Van de Beek, De Gea): "Stiamo valutando, si sono allenati e vediamo domani se avremo risolto o meno i nostri dubbi.Van de Beek sta lavorando duramente per recuperare per le prossime partite.".Quando è dentro al club, la sua esperienza e la sua influenza su tutti gli altri è grande. Cerca sempre di aiutare tutti. Speriamo che non ci siano reazioni negative agli allenamenti che ha fatto negli ultimi giorni e che sia disponibile".Sulla partita di domani: "Abbiamo visto la partita la scorsa settimana e quanto è stata difficile.Non siamo mai stati troppo fortunati con i pareggi, ma queste sono le partite in cui i nostri giocatori devono mettersi alla prova per vedere se possono davvero raggiungere il livello successivo. Domani sera sono in ballo molti fattori: c'è bisogno di qualità, di esperienza, di gestione del gioco e di un buon approccio iniziale".