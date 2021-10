Due situazioni ugualmente complicate, destinate a diventare esplosive già nelle prossime ore.da allenatori, rispettivamente, di Manchester United e Barcellona; il tracollo ad Old Trafford dei Red Devils contro i rivali di sempre del Liverpool - davanti agli occhi attoniti di Sir Alex Ferguson - e la reazione del popolo blaugrana alla sconfitta interna nel Clasico col Real Madrid rischiano di portarsi dietro conseguenze drastiche.che, dopo essersela vista brutta nell'ultimo turno di Champions League contro l'Atalanta, è andato incontro alla peggior sconfitta da quando allena la squadra di cui fu grande protagonista da calciatore:di gruppo imbottitto di talento dalla cintola in su ma incapace di esprimere un minimo senso di collettivo. La gestione dei campioni - mister 90 milioni Sancho tuttora un corpo estraneo, costretto a partire dalla panchina come Pogba - e la figuraccia odierna al cospetto di una serissima pretendente al titolo rendono la posizione dell'allenatore norvegese più precaria che mai. Il totonomi già impazza in Gran Bretagna, condavanti ad un altro disoccupato illustre come Zinedine Zidane.- Non se la passa certamente meglio, costretto ad inchinarsi di nuovo al cospetto di un Real Madrid che si è dimostrato più solido e più pronto a capitalizzare gli episodi.rispetto alla formazione catalana, al secondo ko in campionato e incappato da inizio stagione in altre due sconfitte "di peso" come quelle con Atletico Madrid in Liga e Benfica in Champions League.- con diversi tifosi che hanno circondato la macchina al bordo della quale Koeman lasciava lo stadio -Il ct del Belgio Roberto Martinez, Andrea Pirlo e l'idolo di casa Xavi, fresco di conquista della Coppa dell'Emiro alla guida dell'Al Sadd, tornano dunque in auge per la sua sostituzione.