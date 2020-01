L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa del futuro di Ashley Young, esterno che piace all'Inter e in scadenza di contratto a fine stagione.



SPECULAZIONI - "Young? È uno nostro giocatore ed è il nostro capitano. Ci sono un sacco di speculazioni, dobbiamo saperle gestire. Ormai ci siano abituati in questo club. Ashley è stato sempre concentrato e molto professionale e non credo che questo cambierà".



ADDIO A GIUGNO - "Il suo futuro? È una discussione che dovremo fare io e lui se ci sarà qualcosa. Per noi ora, dato che non abbiamo tanti giocatori che stanno bene, è importante contare su quelli che abbiamo".



VEDREMO DOVE SARA' - "Ashley è stato molto importante per questo club finora. In questa stagione è stato un ottimo capitano. Vediamo dove saremo a giugno e vedremo anche dove saremo a febbraio".