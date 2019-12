I paragoni con mostri sacri del calcio sono spesso un peso per i giovani, ma possono diventare anche uno stimolo. Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer non si tira indietro quando si tratta di fare un confronto tra la stella dei Red Devils Marcus Rashford e il grande ex Cristiano Ronaldo: "È un paragone molto facile da fare perché hanno caratteristiche simili: corporatura, personalità... tutto. Rasfhord ha tutte le carte in regola per diventare un top player, speriamo continui così. Poi, le statistiche non mi interessano: finché manterrà la giusta mentalità, otterrà occasioni e segnerà".