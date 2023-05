In un'intervista, lex allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha rivelato un retroscena su Haaland risalente agli anni in cui sedeva sulla panchina dei Red Devils: "Ho chiamato il Manchester United sei mesi prima che Erling esplodesse e gli ho detto di avere visto questo attaccante ma loro non mi ne hanno voluto sapere. Costava quattro milioni, ma non l'hanno voluto comprare".