Il Manchester Evenig News riporta le parole dell'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a proposito del futuro di Alexis Sanchez, in prestito all'Inter fino al 30 giugno e sul cui futuro i due club dovranno presto trovare una soluzione in vista della possibile proroga anche per il mese di agosto.



NESSUNA SCELTA - "Alexis ha avuto ancora problemi legati agli infortuni. Sta pensando al suo futuro e noi stiamo pensando al nostro. Prenderemo una decisione dopo la fine della stagione ed è importante che lui si concentri sul finale di stagione con la sua squadra e che noi possiamo concentrarci su quello che stiamo facendo", le parole di Solskjaer nella conferenza stampa successiva alla vittoria in FA Cup contro il Norwich. Nessuna scelta dunque, nessuna indicazione sulla possibilità dello United di negare la permanenza del cileno oltre luglio - visto il rischio di ritrovarselo da avversario in Europa League - ma nemmeno sull'ipotesi di riscatto (o rinnovo del prestito) del Nino Maravilla da parte dell'Inter, nonostante i Red Devils non puntino più su di lui e ritengano il suo lauto ingaggio un peso per le casse della società.