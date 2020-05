La strada è in salita, ma Paul Pogba resta il sogno di mercato della Juventus. Le vie del calciomercato sono infinite e niente è da escludere a priori, ma prezzo e ingaggio ne fanno un colpo dal coefficiente di difficoltà elevato. Del francese del Manchester United ne ha parlato il suo allenatore, Ole Gunnar Solskjaer, che ha parlato al sito ufficiale del club: “Pogba e Rashford si sono uniti al resto della squadra e hanno svolto tutti gli esercizi. Per ora stanno bene e non hanno avuto complicazioni. Quando torneremo in campo, ci sono possibilità di avere la squadra al completo”.