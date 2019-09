L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa del futuro di Paul Pogba, smentendo la possibilità che lasci i Red Devils e chiudendo all'ipotesi di un rilancio del Real Madrid per lui già a gennaio e ad un suo addio in futuro (anche la Juve sogno un suo ritorno): "Non ascolto il presidente del Real. Ho visto la loro partita al Paris St Germain ed è stata una brutta sconfitta. Paul sta lavorando sodo ed è totalmente impegnato con il Manchester United. Non sono preoccupato ora e non sarò mai preoccupato in futuro. Pogba non vuole andare da nessuna parte, è felice qui. E' uno dei nostri pilastri".