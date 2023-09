Intervistato dalla televisione svizzera RSI il portiere dell'Inter e della nazionale elvetica, Yann Sommer ha parlato del suo momento, della nazionale e dei suoi progetti.



SOGNO EUROPEO - "In primo luogo penso alla Nazionale: l'intenzione è di assicurarci l'accesso a Euro 2024. Il grande sogno, anche se utopico, sarebbe di conquistare il titolo. Nel calcio vincere è la cosa più importante... Ogni tanto è possibile, altre meno".



ADDIO AL BAYERN - "È difficile ripartire da zero, ma rifarei tutto. Al Bayern è stata ad ogni modo una parentesi di successo".



L'INTER - "La squadra ha molte qualità e grande carattere e, ciò, lo abbiamo già mostrato in più occasioni. L'atmosfera del Meazza è incredibile, il boato è impressionante. I tifosi sono fantastici e, finora, la mia esperienza è positiva: tutto è sin qui bellissimo. La difesa è ottima, ma tutta la squadra è partecipe. Quando c'è questa caratteristica, e volontà, è quasi un regalo per il portiere".