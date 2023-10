Cagliari, Empoli, Salerno e Torino: dove passa l'Inter non cresce più l'erba. Numeri alla mano, i nerazzurri sono la miglior squadra d'Europa in trasferta. Il ruolino di marcia della squadra di Inzaghi è intonso: 4 gare, 4 vittorie, senza subire neppure una rete.



I MIGLIORI - Nelle top 5 leghe d'Europa nessun altro tiene il ritmo di Lautaro e compagni. Anche l'Arsenal che, fino a ieri, era l'unica avversaria dell'Inter in questa speciale classifica si è dovuta arrendere dopo il 2-2 in casa del Chelsea. Balbettante in casa, sono i numeri a testimoniare quanto l'Inter da trasferta sia una macchina da guerra.



NUMERI - Fuori casa, la difesa interista ha concesso solo 38 conclusioni in 4 incontri (21 da dentro l'area e 9 finite in porta). La saracinesca nerazzurra ha messo la museruola ad attacchi sì di squadre in lotta per non retrocedere ma ha segnato comunque un record. L’Inter ha infatti mantenuto la porta inviolata in cinque gare di fila fuori casa in Serie A per la prima volta dal 1972. Merito anche di Yann Sommer, diventato il terzo portiere nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) a registrare 6 clean sheet nelle prime nove presenze in Serie A dopo Cristiano Lupatelli e Alisson Becker.