Yannsognava sicuramente un debutto più tranquillo con l': dopo pochi minuti dell'amichevole in casa del Salisburgo, il portiere svizzerocon un'uscita disperata (sbagliato da), quindi, nel tentativo di controllare un pallone profondo,, che ha aperto le marcature. Il nuovo numero 1, arrivato dal Bayern Monaco per rimpiazzare Onana, volato al Manchester United, ha provato poi a farsi perdonare con alcuni interventi in presa nel corso della sfida della Red Bull Arena.All'inizio della ripresa, non benissimo neanche in occasione del 3-3 di, con la. La conclusione era ravvicinata e la pioggia complicava l'attrito con la palla, ma si poteva fare sicuramente meglio...