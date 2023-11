sui social. E' perfetta per descrivere lo stupore e l'incredulità dopo una prodezza del genere, ma va benissimo anche per descrivere la convincente prima parte di stagione del portiere nerazzurro.passato dall'Empoli al Tottenham per 20 milioni di euro, l'idea dell'Inter era di sostituire il camerunese con un elemento d'esperienza come Sommer insieme a un giovane, ma poi l'ucrainoper via delle richieste dello Shakhtar Donetsk considerate eccessive dai dirigenti nerazzurri. I quali, prima di ripiegare su Emil, ci avevano provato invano anche conmaggiore al posto di Ederson del Manchester City, infortunatosi al piede sinistro nell'ultima gara pareggiata 4-4 sul campo del Chelsea.