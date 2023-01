"Non lasceremo andare Sommer, abbiamo già informato il Bayern Monaco". Così parlava ieri il ds del Borussia Mönchengladbach in merito al futuro del portiere svizzero corteggiato dai bavaresi e dall'Inter. Per Sky Sports si tratta di semplice strategia: il Bayern non si è spinto oltre un'offerta di 5 mln di ieri, il Borussia invece ne chiede il doppio.