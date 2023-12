Il portiere dell'Inter Yann Sommer ha parlato a Sport Bild: il magazine lo ha eletto portiere dell'anno anche per il suo apporto al titolo del Bayern Monacon nella stagione 2022/23.



"Farei ogni cambiamento esattamente nello stesso modo. Quelli col Bayern Monaco sono stati sei mesi buoni per me, con la vittoria finale del campionato. Il Borussia Moenchengladbach mi ha accolto quando ero giovane e mi ha dato una grande possibilità. Ma ad un certo punto ho sentito che volevo cambiare qualcosa e l'ho detto apertamente al club. Quello in Baviera è stato un periodo positivo in cui ho imparato molto e non voglio dimenticarlo. Poi abbiamo avuto un periodo difficile, è vero; ci sono stati alcuni cambiamenti all'interno del club. E ci sono state critiche alla squadra e anche a me".



RECORD - "I clean sheet sono sempre stati visti come un record per un portiere, ma ovviamente c'è molto di più. Difendiamo la nostra porta con estrema passione. La difesa gioca un ruolo importante negli allenamenti e nell'analisi e l'allenatore Simone Inzaghi attribuisce grande importanza alla difesa".



FORMA - "Io vecchio? È importante come tratti il ​​tuo corpo e come ti senti. E come portiere di solito puoi giocare più a lungo di un giocatore di movimento".