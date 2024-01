Sommer: 'Non penso al ritiro, mi piace ancora giocare a calcio. Specialmente all'Inter'

Yann Sommer non pensa ancora ad appendere i guantoni al chiodo. Il portiere dell'Inter e della Nazionale svizzera, intervistato dal magazine Schweizer Illustrierten, ha rivelato che il momento di dire addio al calcio è lontano più che mai: "Non ci penso ancora. Mi piace molto giocare, soprattutto adesso all'Inter con tutte le emozioni che questo comporta. Fisicamente e mentalmente mi sento molto bene".



EUROPEI - "L'Europeo con la Nazionale significa tantissimo per me. Ogni torneo con la Nazionale è una grande opportunità. Come squadra, vogliamo rendere orgoglioso il nostro Paese e ispirare i tifosi".



ESSERE SVIZZERO - "Mi piace molto il nostro inno nazionale. Fa parte della Svizzera e lo canto con molto orgoglio perché considero un grande onore poter giocare a calcio per la mia Patria. Voglio avvicinare le persone alla Svizzera perché so quanto è bello il mio Paese. A volte mi manca, lì vivono la mia famiglia e tanti amici. Mi mancano le montagne, ma mi sento bene dove sono adesso".



IDOLI - "Ammiravo Pascal Züberbühler, Stefan Huber e Swen König, ma anche Gianluigi Buffon. Penso che sia bello adesso quando i bambini e i giovani mi vedono come un idolo".