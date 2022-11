. Lasi è qualificata per la decima volta di fila alle fasi finali dei Mondiali e ora non vuole fermarsi. La squadra divuole riscattare la delusione dell'ultima Coppa d'Asia (nel 2019 partiva da favorita, è stata eliminata ai quarti di finale dal Qatar) ed è attesa da un gruppo (H) estremamente complicato, connettamente favoriti per il passaggio agli ottavi mentre le Tigri Asiatiche e ilpartono da underdog. Ripetere l'exploit dell'edizione 2002 divisa tra Giappone e le mura di casa, quarto posto passando anche per la celebre e contestata vitoria sull'Italia agli ottavi, è una missione praticamente impossibile, passare il girone è già estremamente complicato ma Son e compagni possono contare su una discreta esperienza accumulata sui campi europei e puntano sul fattore sorpresa per colpire le nazionali più quotate.: Kim Seung-Gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-Woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-Keun (Jeonbuk Motors).: Kim Min-Jae (Napoli), Kim Jin-Su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-Hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-Gyu (FC Seul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-Hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-Won (Gamba Osaka), Cho Yu-Min (Daejon Citizen).: Jung Woo-Young (Al Sadd), Na Sang-ho (FC Seul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-Kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-Hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-Sung (Mainz), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Hwang In-Beom (Olympiacos), Jeong Woo-Yeong (Friburgo), Lee Kang-In (Maiorca), Son Heung-Min (Tottenham).: Hwang Ui-Jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors).- La qualificazione non è stata un problema per la squadra di Paulo Bento, chebattendo 2-0 la Siria a domicilio. Una sola sconfitta totalmente ininfluente all'ultima giornata, per ribadire di essere una delle nazionali principali nel panorama calcistico asiatico.24 novembre, ore 14: Uruguay-Corea del Sud28 novembre, ore 14: Corea del Sud-Ghana2 dicembre, ore 16: Corea del Sud-Portogallo- E' un nuovo ciclo quello che si presenta al Mondiale, un ciclo che prescinde anche da giocatori come Ki che avevano segnato l'ultimo decennio, e gli uomini copertina del progetto tecnico sono indubbiamente due., che ha tremato davanti alla possibilità di dover fare a meno di lui per la frattura orbitale dell'occhio sinistro. L'esterno offensivo del Tottenham l'ha superata e si prepara per scendere in campo e guidare da capitano i suoi già nella gara d'esordio con l'Uruguay. Son il faro offensivo, a guidare la fase difensiva è invece un giocatore che il calcio italiano conosce benissimo:che sta contribuendo alla straordinaria cavalcata del Napoli e, dati alla mano, si è imposto come uno dei centrali più in forma nei principali campionati europei. Bento ringrazia e si gode una certezza in più, ma Son e Kim non sono le uniche risorse su cui può contare perché attorno a loro gravita un mix d'esperienza e talenti in rampa di lancio:sono il centro di gravità permanente del centrocampo,si sono dimostrati terminali offensivi affidabili,è la variabile sull'out di destra. Grande attenzione però a due giocatori in cerca della consacrazione definitiva:ha fatto vedere ottimi lampi a Friburgo,si è ritagliato un ruolo di primo piano nel Valencia di Gattuso. Se per Son questo può essere l'ultimo grande Mondiale, per loro è la prima grande vetrina.@Albri_Fede90