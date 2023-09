"Voglio una squadra che abbia coraggio". Andrea Soncin si presenta come nuovo commissario tecnico della nazionale femminile italiana di calcio al posto di Milena Bertolini. L'ex attaccante di Atalanta e Fiorentina, in passato allenatore del Venezia, ha dichiarato in conferenza stampa a Roma: "Ringrazio il presidente Gravina e la federcalcio per questa grandissima opportunità. Provo un mix di gioia e orgoglio, quando chiama la Nazionale si accetta senza pensarci. Ora bisogna lavorare per dare risposte a tutto il movimento, ma da parte mia c'è tutto l'entusiasmo per conoscere a fondo una realtà che conoscevo solo da fuori. Questi per me sono stati giorni di contatti, perché la Nazionale raccoglie il lavoro di tutte le squadre di club".



PORTE APERTE - "Non ci sono preclusioni per nessuna calciatrice, voglio valutare tutte. Mi è stato chiesto di fare calcio e il calcio si valuta per quello che si fa sul campo. Il messaggio deve essere chiaro: ci sarà attenzione verso tutte, mi aspetto risposte dal campo. Penso ci sia del potenziale da sviluppare. Affronteremo squadre forti, ma questo non significa che non abbiamo le qualità per metterle in difficoltà. Abbiamo tante ragazze esperte e giovani, che hanno la possibilità di esprimere concetti tecnici e tattici. Serve fiducia per tirare fuori il coraggio contro squadre che sulla carta sono più forti di noi".