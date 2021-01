In casa Sampdoria il giovane centrocampista Kristoffer Askildsen ha trovato sino ad oggi poco spazio. In questo campionato il mediano norvegese classe 2001 ha totalizzato soltanto una presenza in Coppa Italia e 21 minuti in Serie A, dopo i 4 gettoni con un gol della scorsa stagione.



Secondo Il Secolo XIX comunque sarebbero arrivati alla Samp alcuni sondaggi per l'ex giocatore dello Stabaek. Il Doria però avrebbe rispedito al mittente i tentativi, considerando il calciatore incedibile e destinato a non lasciare Genova a gennaio.