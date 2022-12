Ilè la vera rivelazione di questi Mondiali e trovare un solo volto per l'impresa che la nazionale di Regragui sta compiendo non è semplice, perché la squadra africana ha nella coralità uno dei suoi principali pregi. Eppure c'è chi spicca e tocca da vicino il campionato italiano:. Il mediano dellacontinua a stupire, tant'è che a Firenze corrono ai ripari in vista dei tanti interessamenti arrivati per il classe '96. In Qatar Amrabat è impressionante, preciso nei passaggi (circa l'80% riusciti dall'inizio dei Mondiali) e letale nei recuperi (in cinque partite è a quota 36): Fabio Capello lo ha definito '', un paragone che dà l'idea della dimensione delle sue prestazioni.- Amrabat può essere davvero considerato il miglior centrocampista per rendimento di questi Mondiali? Lo chiediamo a voi amici di Calciomercato.com, proponendo due alternative di assoluto livello.dimostra che i 37 anni sono solo un numero e se la Croazia è arrivata ancora una volta in semifinale c'è tanto del suo numero 10. Non è una sorpresa dunque, è stata un'altra rivelazione invece la definitiva consacrazione di, l'uomo capace di dare la svolta all'Argentina e che ora, come Amrabat, accende il mercato.- Nel nostro sondaggio vi chiediamo di scegliere: non si parla di valore assoluto, ma del rendimento in Qatar. Chi è il vostro preferito?