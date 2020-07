Nei giorni scorsi il Wolfsburg ha fatto un sondaggio per Stefan Ristovski, terzino destro classe '92 dello Sporting Lisbona che all'occorrenza può giocare anche sulla fascia opposta. 26 presenze e 4 assist in questa stagione tra campionato e coppe, il macedone è valutato circa 4 milioni ai quali i tedeschi potrebbero arrivare partendo da una base di 3 e inserendo alcuni bonus.



IN ITALIA - Il terzino macedone ha giocatori anche in Italia tra Parma - il club dove è cresciuto - Crotone (che l'ha fatto debuttare in Serie B), Frosinone, Bari e Latina. Nel 2015 passa allo Spezia che lo gira subito al Rijeka per due stagioni, nel 2017 il trasferito allo Sporting col quale vince due Coppe di Lega e una Coppa di Portogallo.