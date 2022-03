Non basta un Europeo per cancellare una doppia delusione mondiale. L'Italia fallisce la qualificazione a Qatar 2022 - secondo Mondiale di fila senza gli Azzurri - e dopo il brutto ko contro la Macedonia del Nord è il momento delle analisi. Di chi è la colpa del flop della Nazionale?- in campo contro la Macedonia - che potrebbero essere i principali protagonisti del tracollo azzurro.