La Juventus negli ultimi giorni - come riporta Tuttosport - si è mossa per sondare le intenzioni dell'Atletico Madrid su Diego Godin. Il centrale uruguaiano, in Russia con la sua nazionale, piace a Marotta e Paratici che intenderebbero però ottenere uno sconto rispetto alla clausola di rescissione di 20 milioni di euro. Godin infatti ha il contratto in scadenza nel 2019 e si potrebbe liberare gratis tra un anno, fattore che potrebbe spingere a una cessione in questa sessione estiva.