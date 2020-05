Alex Song, ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, ha parlato nel corso di una diretta Instagram con il cestista NBA Pascal Siakam: "Solo negli ultimi quatto anni all'Arsenal ho guadagnato tanto. Lo stipendio aumentava, io sprecavo soldi tra cene, viaggi e vacanze. Non sono riuscito a mettere da parte nemmeno 100.000 sterline. Pensavo di essere milionario, ma la realtà non era quella. Un giorno, guardando la macchina di Henry, decisi di comprarla uguale anche se non potevo permettermela. Dopo due mesi comprai una Toyota perché spendevo tutto in benzina".