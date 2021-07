È stata una mattinata molto lunga per, chiamato a deporre in tribunale a Madrid per un presunto delitto di evasione fiscale svelato da Football Leaks e riferito nei giorni scorsi da Calciomercato.com ().Accompagnato da, Ancelotti hi verso il fisco spagnolo relativamente all'anno 2014, all'epoca della sua prima esperienza sulla panchina del Real Madrid.. Per questo motivo si è detto disposto a versare immediatamente i 300mila euro che gli vengono contestati più la multa e gli interessi per ritardato pagamento., durante il quale venne esonerato. Ciò che a suo giudizio non farebbe applicare per quell'anno fiscale la soglia minima dei 183 giorni necessari per essere considerati residenti spagnoli a tutti gli effetti e. Ancelotti sostiene infatti che in quell'anno solare ha trascorso in Spagna 158 giorni in Spagna anziché 183. Dunque, verrebbe da dire cheA suffragio della propria versione, come informa un articolo di El Mundo, il tecnico di Reggiolo ha prodotto prove documentali come i biglietti aerei e la geolocalizzazione del telefono portatile (). Dal canto suo, davanti al Juzgado de Instrucción numero 35 del Tribunale di Madrid,. E come nei casi precedenti, tutto si concluderà con una transazione.