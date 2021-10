Josh, centrocampista di, fa coming out. Il 21enne, che gioca nell', con un video, diventa il primo calciatore professionista a dichiarare la sua omosessualità: "Sono un calciatore e sono gay. Tutto quello che voglio fare è giocare a calcio ed essere trattato allo stesso modo. Cercare di esibirsi al meglio delle proprie capacità e di vivere questa doppia vita, è estenuante, è qualcosa che non voglio che nessuno sperimenti"."Ricordo di aver letto di Justin Fashanu che è diventato il primo calciatore professionista maschio a fare coming out, negli anni '90, e poi otto anni dopo che si è tolto la vita, questo mi preoccupava. E' ok essere gay e giocare a calcio, voglio mostrarlo a tutte le altre persone che stanno lottando e hanno paura".