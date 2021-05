Ciao Procuratore,sono un giovane portiere di 17 anni compiuti e da un anno faccio panca perché sono chiuso da uno più grande di me che mi ha tolto il posto. So di avere delle buone qualità, ma non posso dimostrarlo. Poi leggo che Buffon a 43 anni ancora vuole giocare e faccio il tifo per lui perché lo ammiro tanto, ma un ragazzo come me è mai possibile che non possa trovare uno spazio in una qualunque squadra? Io gioco in un settore giovanile professionistico di Lega Pro e in Primavera 3 non ho mai visto il campo. Cosa posso fare? Mi posso svincolare? Numero 12 (a vita!)Sei ancora troppo giovane per arrenderti soprattutto considerando che, come tu riferisci, ti ha tolto il posto da titolare uno più grande di te. Cosa puoi fare? Essendo vincolato come giovane di serie "fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età" (art. 33, comma 1, NOIF),sperare di riprenderti il posto da titolare per la prossima stagione;chiedere di essere trasferito a titolo temporaneo (prestito) o definitivo ad altro club nella prossima sessione di mercato che aprirà i battenti il 1° luglio. Consigliabile l'assistenza di un agente sportivo., vale a dire che possono essere svincolati o per rinuncia da parte della società oppure in caso di inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società di appartenenza.