Gentile Procuratore,sono un calciatore di 20 anni e gioco nei dilettanti in seconda categoria. Sono un talento, ma nessuno mi ha mai aiutato (allego video dove faccio numeri pazzeschi). Molti dicono che senza procuratore non potrò mai andare da nessuna parte. Insomma cerco disperatamente un procuratore e sono pronto a firmare immediatamente una procura pur di arrivare tra i professionisti almeno di Serie C. Gioco come trequartista in un 4-3-1-2 e me la cavo molto bene con entrambi i piedi, ho struttura e visione di gioco. Ho scritto a tutti gli agenti italiani, ma nessuno mi ha mai risposto. Il mio è un appello che rivolgo a tutti perché penso che gli agenti abbiano la puzza sotto il naso e non siano capaci di scommettere su ragazzi giovani come me che non hanno curriculum. Vorrei solo una risposta al riguardo, perché altrimenti abbandono il calcio e mi dedicherò agli studi universitari...Alessio '2000Gentile Alessio,riceviamo diverse email simili alla tua e comprendiamo il tuo desiderio di essere preso in considerazione da scout, agenti e società professionistiche perché tu possa fare un salto di qualità. Abbiamo anche visionato il tuo video dove ci mostri le tue abilità balistiche nei palleggi con una pallina di tennis. Ecco, tutto questo non basta per attirare l'attenzione degli addetti ai lavori.. Non voglio, infatti, scoraggiarti, ma anzi ti voglio spronare a tentarle tutte per metterti in mostra.Sul tema della procura, ti avviso che un calciatore dilettante potrebbe sì firmare un mandato di rappresentanza (procura, in gergo), maaltrimenti gli effetti del mandato cessano automaticamente.Ecco, cosa prescrive l'art. 5.6 del Regolamento degli Agenti Sportivi (FIGC): "Gli effetti del mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un Agente sportivo cessano automaticamente qualora entro i 60 gg successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Altrettanto e nei medesimi termini si verifica nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista".